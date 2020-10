Zufrieden oder nicht? Havelses Coach Zimmermann nach 1:1 in Hildesheim unsicher

In einem hektischen und über weite Strecken sehr zerfahrenen Regionalliga-Spiel kamen die Havelser nicht über ein 1:1 (0:1) bei Aufsteiger VfV Borussia 06 Hildesheim hinaus. Aufgrund der Mehrzahl an hochkarätigen Chancen hätte der TSV dieses Duell gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Es hätte jedoch auch in die Hose gehen können.

Was genau Jan Zimmermann von diesem Unentschieden halten sollte, wusste der Trainer des TSV Havelse auch 20 Minuten nach dem Abpfiff noch nicht so ganz genau. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir zufrieden sind mit dem Punkt“, sagte der 41-jährige Trainer der Garbsener.

In Überzahl fehlt die Präzision: TSV Pattensen mit Nullnummer gegen Wunstorf

Fast eine halbe Stunde dauerte es, bis die als Tabellenführer angereisten Havelser mit den Bedingungen vor Ort einigermaßen zurechtkamen. Mit den schlimmen Platzverhältnissen, durch die fast jeder flach gespielte Ball aufgrund der Unebenheiten zum Überraschungsei wurde.

"Haben nicht das gespielt, was wir können"

Mit dem Gegner, der mit allen Mitteln versuchte, den Spielfluss der Gäste zu unterbinden. Und auch ein bisschen mit sich selbst. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gespielt, was wir können. Wir waren zu bequem und haben gedacht, das läuft schon irgendwie“, sagte der Havelser Mittelfeldspieler Noah Plume.

Ein bisschen besser als in der Anfangsphase der Partie, in der die Gastgeber bei einer Großchance für Stürmer Thomas Sonntag in Führung hätten gehen können (17. Minute), lief es nach knapp einer halben Stunde. Innerhalb von zehn Minuten erspielten sich die Garbsener mehrere aussichtsreiche Chancen, doch weder Kevin Schumacher mit seiner Direktabnahme, noch Yannik Jaeschke brachten den Ball im VfV-Tor unter.

Auch weil die Gäste nun druckvoller agierten und sich mehr Spielanteile verschafften, erwischte sie das 1:0 für Hildesheim wie eine kalte Dusche. Wie schon bei der Großchance von Sonntag stand nun Rezzan Bilmez am Strafraum völlig blank und schlenzte den Ball vorbei an Torwart Norman Quindt zum 1:0 über die Linie (42.). Dass Jaeschke in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit allein auf das VfV-Tor zulief und mit seinem verunglückten Querpass auf Schumacher eine weitere erstklassige Gelegenheit ungenutzt ließ, passte ins Bild.

Ball flippert zu Niklas Tasky

Es war eine der Szenen, die das Spiel zugunsten der Havelser hätte drehen können. „Wir haben insbesondere im gegnerischen Strafraum zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Das haben wir zuletzt deutlich besser gemacht“, sagte Zimmermann.

Einmal machte sein Team dann doch noch alles richtig, wenngleich der Ausgleich zum 1:1 durch Niklas Tasky eher glücklich zustande kam. Nach einem Eckball von Schumacher flipperte der Ball ein paar Mal im Hildesheimer Strafraum hin und her, bevor ihn der Havelser Innenverteidiger schließlich aus kurzer Distanz volley über die Linie drosch (57.).

Danach war vieles im Spiel der Havelser geordneter und kontrollierter, zum Siegtreffer reichte es jedoch nicht mehr. „In der zweiten Halbzeit haben wir ruhig und gut gespielt“, sagte Zimmermann, der erneut auf Torge Bremer verzichten musste. Der Mittelfeldspieler hatte sich vor einer Woche beim Spiel in Rehden eine Sehnenverletzung zugezogen und fällt wahrscheinlich noch drei Wochen aus. Sein Team müsse sich daran gewöhnen, „gegen solche Gegner Geduld zu haben und weniger Fehler zu machen“, sagte Havelses Trainer.

Die nächste Gelegenheit dazu haben die Havelser am Freitagabend im Derby gegen Hannover 96 II.