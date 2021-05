Entscheidung gefallen: TSV Havelse bestreitet Aufstiegsspiele zur 3. Liga

"Wir wünschen dem TSV Havelse in den beiden Partien alles Gute und drücken fest die Daumen, dass der Aufstieg in die 3. Liga gelingt", sagt NFV-Präsident Günter Distelrath "Das letzte Mal in dieser Konstellation durfte der Vertreter aus Bayern jubeln, dies würden wir jetzt doch gerne andersherum sehen."

Der TSV Havelse ist dem Traum von der 3. Liga ein großes Stück nähergekommen. Zwei Schritte müssen die Garbsener nun allerdings noch gehen, konkret: Sie müssen siegreich aus dem Duell mit dem Vertreter Bayerns gehen. Am Dienstag hat das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes e.V. (NFV) die Entscheidung bekanntgegeben, dass die Mannschaft des scheidenden Trainers Jan Zimmermann der Vertreter der Regionalliga Nord in den Aufstiegsspielen sein wird.

Die Ermittlung des Nord-Vertreters ist im Wege "einer alternativen Entscheidungsfindung unter behilfsmäßiger Heranziehung einer staffelinternen Quotienten-Regelung" erfolgt, teilt der NFV mit. Dabei seien zunächst für beide Staffeln der Regionalliga Nord die jeweils quotientenstärksten Vereine, die auch eine Bewerbung für die 3. Liga abgegeben haben, ermittelt worden.

Schweinfurter Schnüdel machen ersten Schritt

Für die Süd-Staffel waren das die Havelser, für die Nord-Gruppe der FC Teutonia 05 Ottensen. Zwischen diesen beiden Klubs entschied sich das NFV-Präsidium unter Einbeziehung der beteiligten Vereine zugunsten des TSV. Auch die anderen Klubs hatten sich in einer schriftlichen Abfrage mehrheitlich für die Garbsener ausgesprochen.

Der TSV Havelse tritt nun am Samstag, 12. Juni, zunächst in der Fremde an, eine Woche später steigt am Samstag, 19. Juni, das Rückspiel im Wilhelm-Langrehr-Stadion. Wer der Gegner ist, ist indes noch unklar, denn der bayerische Vertreter muss noch ermittelt werden. Er heißt entweder Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Oberfranken Bayreuth oder 1. FC Schweinfurt 05.

Im Modus jeder gegen jeden ermitteln diese drei Mannschaften in Hin- und Rückspiel den bayerischen Teilnehmer an den Aufstiegsspielen. In Spiel eins hat sich Schweinfurt am Dienstagabend mit 2:1 gegen Bayreuth durchgesetzt.