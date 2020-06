Der TSV Havelse lotst Werder-Talent zurück an die Leine

Seit dem 15. Mai ist der TSV Havelse zurück auf dem Platz, trainiert in Kleingruppen. Am 25. Juni wird die am 12. März unterbrochene Saison auf dem außerordentlichen Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) voraussichtlich abgebrochen. Planungssicherheit, die die Garbsener nutzen, um ihre Personalplanungen voranzutreiben.

Mit Kevin Schumacher hat Zimmermann bereits zwei Jahre lang beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder zusammengearbeitet. Der 40-Jährige lotste ihn 2016 von der SpVgg. Bad Pyrmont zur Germania und musste den Flügelspieler zwei Jahre später zum SV Werder Bremen ziehen lassen. Für die Bremer Reserve absolvierte der 22-Jährige 44 Spiele in der Regionalliga Nord. Der ganz große Durchbruch blieb ihm allerdings verwehrt - zumindest bislang.

"Entweder mit dem TSV oder über den TSV"

"Wir kennen uns ja bekanntlich schon länger, unser Kontakt ist nie abgerissen", sagt Zimmermann. "Ich war schon der Meinung, dass Kevin sich in Bremen im Profibereich durchsetzen konnte, da dies leider nicht so passiert ist, hoffe ich ihm dabei helfen zu können einen Weg in den Profifußball zu finden. Entweder mit dem TSV oder über den TSV. Auf jeden Fall macht dieser Transfer großen Sinn, da sich beide Seiten sehr gut kennen und wissen was sie aneinander haben. Er wird eine große Verstärkung für uns sein.“ Die Planungen seien auf einem guten Weg, aber noch nicht abgeschlossen.