Havelser nutzen selbst die Elfmeterchance nicht: "Fühlt sich natürlich scheiße an"

Was wäre, wenn... Was wäre passiert, wenn Yannik Jaeschke die große Chance genutzt und in der 53. Minute vom Punkt aus getroffen hätte? Es wäre der Ausgleich gewesen, hätte beim MSV Duisburg plötzlich 1:1 gestanden. Der erste Treffer des TSV Havelse in der 3. Liga hätte vielleicht den ersten Punkt mit sich bringen können. Alles Konjunktiv, leider.

Jaeschke schaute beim Anlauf - Fynn Lakenmacher war zu Fall gebracht worden - noch einmal kurz auf, dorthin, wohin er den Ball schießen wollte. Er schoss den Elfmeter zu hoch, der Ball ging über den Querbalken. "Das fühlt sich natürlich scheiße an", sagte der 27-Jährige. "Wenn ich den Elfer reingemacht hätte, hätte es 1:1 gestanden, das Spiel wäre offen gewesen."