Start der zweiten Saisonhälfte: TSV Havelse zu Gast beim HSC Hannover

„Wenn wir nicht gewinnen sollten, wäre es auch nicht dramatisch“, sagt er und führt weiter aus: „Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass die Dinge in einem Derby anders laufen können. Es gibt einige Spieler, die früher in Havelse spielten, die sich natürlich besonders beweisen wollen.“ Zimmermann betont daher: „Es wäre nicht peinlich, wenn wir dort verlieren.“

Doch davon geht der Coach natürlich nicht aus. Denn die Havelser sind seit Wochen in starker Form: Siege gegen den VfB Lübeck und bei Hannover 96 II , eine knappe Niederlage gegen die Wolfsburger Reserve und dazu gibt es den Rückenwind vom Weiterkommen im Verbandspokal. „Wir haben in der Liga ein gutes Punktepolster angesammelt“, sagt der Trainer.

Im Vergleich zum Aufeinandertreffen am ersten Spieltag sieht er seine Mannschaft inzwischen deutlich gefestigt. „Wir haben uns weiterentwickelt“, sagt er. Zudem lobt er die „tolle Breite im Kader“. Er könne auf jede Situation mit einem starken Ersatzspieler reagieren. Das zeigte sich zuletzt unter anderem in Form von Vico Meien, der im Mittelfeld stark aufspielte.

HSC muss Punkte holen

„Wir können gegen jeden punkten, wenn wir gut sind“, sagt Zimmermann. Er erwartet ein offenes Spiel: „Der HSC muss Punkte holen, wenn er unten raus will.“ Die Hannoveraner sind für ihren ansehnlichen Fußball bekannt. „Den werden sie bestimmt wieder zeigen. Aber wir wollen auch unseren Anteil am Ballbesitz haben“, erklärt der Havelser Coach.

TSV bei Kontern anfällig

Damit seine Mannschaft beim zweiten Ausflug nach Hannover in Folge wieder ein Erfolgserlebnis feiern darf, arbeitet er in dieser Woche intensiv an der Konterabsicherung. Das sogar gleich aus zwei Gründen: Gegen 96 II gefiel ihm die Anfälligkeit in einigen Situationen nicht. Außerdem ist es beim Lehrgang zum Fußballlehrer auch gerade Thema und Zimmermann soll das Erlernte in die Trainingsarbeit einbauen.