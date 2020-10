Traumtor lässt Rehden jubeln: TSV Havelse gibt Partie in der Schlussphase aus den Händen

Der TSV Havelse hat am Freitag Abend gegen den BSV Rehden die erste Niederlage in der laufenden Regionalliga-Saison kassiert. In der bis zum Schluss offenen Partie, konnten die Hausherren aus dem Landkreis Diepholtz die Partie mit zwei Treffern in einer packenden Schlussphase zum 2:1 Endstand drehen.