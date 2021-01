TSV Hillerse II: Trainer-Duo verlängert beim Kreisligisten

Für Brömel ist die TSV-Reserve die erste Station als Coach, Wildemann war zuvor bereits Co-Trainer beim TVE Veltenhof (1. Kreisklasse Braunschweig 1). "Was sie bis jetzt gemacht haben, haben sie wunderbar gemacht", lobt Teammanager Can Özcan. "Sie sind mit Elan dabei." Lange habe Özcan daher nicht überlegen müssen, ob es mit dem Duo weitergehen sollte.

Auch Brömel ging es so. "Wir sind definitiv auch zufrieden. In der Konstellation ist es für den Einstieg hervorragend, auch die Zusammenarbeit mit Jule. Wir kannten uns vorher ja nicht", so der ehemalige Spieler des TSV. "Und einer wie Can ist Gold wert. Das Drumherum ist echt gut, die Jungs haben uns super akzeptiert."

Das habe sich vor allem in der Trainingsbeteiligung bemerkbar gemacht. "Die war sehr, sehr gut", freut sich Brömel. Lediglich die Ergebnisse waren noch nicht wie gewünscht, vor der Corona-Unterbrechung gelangen der TSV-Reserve nur zwei Zähler. "Dabei sind wir eigentlich gut gestartet. Man hat aber gemerkt, dass uns die Offensiv-Kraft fehlt", so Brömel. "Dazu kam etwas Verletzungspech." Mit Ausnahme des 1:4 beim TSV Meine "habe ich uns aber nicht unterlegen gesehen", betont der Ex-Torjäger.