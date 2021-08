Transfercoup?! Warum 96-Talent Jan-Erik Eichhorn in Kirchdorf gesichtet wurde

Bahnt sich da etwa ein Transfercoup an? Der ein oder andere rieb sich die Augen, als 96-Talent Jan-Erik Eichhorn vor einer Woche auf dem Vereinsgelände des TSV Kirchdorf auftauchte. Um einen Wechsel zum Kreisligisten ging es aber natürlich nicht. Vielmehr schaute „Beppo“, wie der 19-Jährige gerufen wird, aus Neugier bei dem Verein vorbei, bei dem er seine ersten fußballerischen Schritte gemacht hat.

Hatte er – denn Eichhorns Verbundenheit mit dem TSV Kirchdorf ist nach wie vor groß. Sein Papa Marc Sperl ist in der Ü40 der SG Kirchdorf/Barsinghausen aktiv, mit Miguel Diez aus der ersten Mannschaft hat das 96-fTalent damals zusammen in der Jugend gespielt. „Dass er links und rechts alle kennt bei uns, wusste ich auch nicht“, meinte Rosenbaum und lacht.

Falette nimmt sich Eichhorn immer wieder beiseite

Von 2009 bis 2011 kickte Eichhorn in der G- und F-Jugend beim TSV, dann wurde Hannover 96 bei einem Sichtungstraining auf den kleinen „Beppo“ aufmerksam. Seit der U10 durchläuft er das NLZ der Roten, unter dem neuen Trainer Jan Zimmermann hat er nun eine echte Perspektive im Profikader.

„Ich komme mit Zimbo sehr gut klar, er setzt auf junge Spieler und gibt uns die Chance uns im Training zu zeigen und zu beweisen“, sagt Eichhorn. „Allgemein fühlt man sich als junger Spieler sehr gut aufgenommen.“

Insbesondere Simon Falette helfe ihm und den anderen 96-Nachwuchshoffnungen, verrät Eichhorn: „Simon ist einfach ein klasse Typ, der in den Medien viel zu schlecht wegkommt. Er nimmt junge Spieler beiseite und sagt ihnen, was sie besser machen können, kommt nach dem Training aber auch zu dir und sagt, was gut lief. Das gibt einem schon ein echt gutes Gefühl.“