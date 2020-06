"Nachrichten aus ganz Deutschland": Ein Duo pusht den TSV Kirchdorf auf Instagram

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass soziale Medien wie Facebook und Instagram auch für Amateurfußballvereine eine gute Plattform bieten. Nicht viele kleine Klubs betreiben dabei aber so einen großen Aufwand wie der TSV Kirchdorf.

"Sind nicht die Typen, die sich in den Vordergrund stellen"

Der Kreisligist hat auf Instagram 546 Abonnenten (Stand: 25. Juni), zählt damit zu den erfolgreichsten Accounts unterhalb der Landesliga – obwohl es ihn erst seit dieser Saison gibt. „Die Zahlen sind da aber oft nicht so aussagekräftig“, sagt Nils Hoefener. „Wichtiger ist uns, dass von den 541 auch 200 Follower aktiv dabei sind.“ Der 23-jährige Kirchdorfer rief gemeinsam mit Milena Kindsvater (20) im August 2019 den Instagram-Kanal des TSV ins Leben.

Das junge Duo ist der Grund für den Social-Media-Erfolg, auch wenn sie damit ungern hausieren gehen. „Wir sind beide nicht so die Typen, die sich in den Vordergrund stellen“, sagt Hoefener. „Deshalb sieht und liest man von uns auf der Seite auch nie etwas.“ Wieviel Arbeit hinter der Instagram-Präsenz des Kreisligisten steckt, kann man allein schon am grafisch anspruchsvollen Design erahnen.