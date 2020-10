Im Topspiel früh zur Stelle: Kirchdorfs Robert Sommler trotzt "kleinem Zeitproblem"

Jede Fußballmannschaft hat diesen einen Spieler, der es mit der Pünktlichkeit nicht so genau nimmt – und verlässlich die Mannschaftskasse füttert. Beim Kreisligisten TSV Kirchdorf ist das Robert Sommler. „Robert hat generell ein kleines Zeitproblem. Zwei, drei Minuten fehlen ihm immer. Das beschert ihm den ein oder anderen finanziellen Verlust“, berichtet Trainer Christof Rosenbaum schmunzelnd und fügt an: „Gerade mit der Zeitumstellung hat er in der Vergangenheit Probleme gehabt.“

So sei es zum Running Gag geworden, dass Stürmer Jan-Erik Berkenkamp seinen Teamkollegen in der Mannschaftsgruppe regelmäßig daran erinnert, dass er doch seine Uhren umstellen möge. Am Sonntag war es wieder so weit, und diesmal zahlte sich Berkenkamps Hartnäckigkeit offenbar endlich aus.