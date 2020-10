TSV Kirchdorf-Spieler bezahlen Eintritt für Fans beim Deisterderby-Sieg

Um das Publikum für den schwachen Auftritt zu entschädigen, reifte die Idee, die Mannschaftskasse zu plündern und sämtlichen Kirchdorfer Gästefans in Wennigsen das Eintrittsgeld zu spendieren. „Gegen Garbsen ist kein Zuschauer vor Abpfiff gegangen, das war lobenswert. Da wollten wir etwas zurückgeben“, erklärte Rosenbaum.

Schöne Aktion der Fußballer vom TSV Kirchdorf: Die Mannschaft lud ihre Fans nach zum Auswärts-Deisterderby bei Wennigsen ein. „Wir haben uns gemeinsam dafür ausgesprochen, den Eintritt für unsere Sympathisanten, Freunde und Verwandten zu übernehmen“, verriet Kirchdorf-Trainer Christof Rosenbaum. Der Grund: Die vorangegangene 1:2-Heimniederlage gegen Türkayspor Garbsen. „Da haben die Jungs einiges schleifen lassen an Bereitschaft und Einstellung“, kritisierte Rosenbaum.

Wennigsens Daniel Fetköther (hinten) will dem Kirchdorfer Dennis Lattmann den Ball abnehmen. ©

Garbsen-Tiefschlag zeigte auch auf dem Platz Wirkung

Das tat der Tabellendritte auch auf dem Platz. Mit 2:0 entschieden die Kirchdorfer das Derby für sich. Der Tiefschlag aus der Vorwoche hatte also Wirkung, Rosenbaum war zufrieden: „Die Jungs haben verstanden. Man hat gemerkt, dass die Stimmung anders war – im positiven Sinne.“ Für eine Kirchdorfer Mannschaft in dieser Form zahlen die Zuschauer am Sonntag beim Top-Spiel gegen den TV Jahn Leveste dann bestimmt gerne wieder selbst.