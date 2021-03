Den Nachwuchs freut's: In Kirchrode wird schon seit Februar wieder individuell trainiert

Der Ball rollt wieder – und das komplett coronakonform. Als einer der ersten Vereine in Hannover bietet der TSV Kirchrode ein fußballspezifisches Individualtraining für alle Nachwuchsmannschaften an. „Es war uns einfach wichtig, den Kindern und Jugendlichen nicht nur im Bereich Tennis, sondern auch beim Fußball schnellstmöglich ein Trainingsangebot in gewohnter Vereinsumgebung unter Einhaltung strenger Hygienebedingungen anzubieten“, erläutert Sportvorstand Marcel Schmidt.

Der Plan sieht ein 45-minütiges Einzeltraining für jedes Kind vor. Da immer vier Spieler zeitgleich auf voneinander abgetrennten Teilen des Platzes trainieren können, sind pro Tag acht individuelle Einheiten möglich. Einmal die Woche findet darüber hinaus ein Torwarttraining statt. Geleitet werden die Einheiten von insgesamt 17 unterschiedlichen Personen – darunter die Trainer der Nachwuchsteams, Spieler der ersten Herrenmannschaft und Organisatorin Standke selbst.

"Es ist toll, wie alle mitmachen"

Die Nachfrage ist enorm. Über 120 Anmeldungen hat es aus allen Mannschaften von der G- bis zur A-Jugend gegeben. In den vergangenen beiden Wochen konnten insgesamt 114 Nachwuchskicker mindestens einmal am Einzeltraining teilnehmen. „Das alles ist allerdings schon sehr zeitaufwendig und nur mit sehr viel Engagement aller Beteiligten machbar. Es ist toll, wie alle mitmachen und sich und ihre Zeit einbringen“, berichtet Schmidt.

Die Rückmeldungen seien durchweg positiv. „Das Feedback der Eltern, wie viel das Training den Kindern bedeutet und wie glücklich sie schon die erste Einheit gemacht hat, spricht Bände. Die Kids halten sich vorbildlich an die Regeln und wollen nach den Einheiten gar nicht mehr runter vom Platz, obwohl sie nach den 45 Minuten ziemlich geschafft sind“, freut sich Standke.

Pause macht sich bemerkbar

Doch die monatelange lange Pause macht sich bemerkbar. Wie wichtig Bewegung auch in Zeiten der Pandemie ist, habe sich laut Standke schon in den ersten Einheiten gezeigt. „Es macht eben einen großen Unterschied, ob die Kinder in ihrem Verein von Trainern angeleitet werden oder sich zu Hause alleine oder vor dem Bildschirm in Videokursen motivieren müssen“, weiß die 27-Jährige. Besonders große Defizite habe es im konditionellen Bereich gegeben.