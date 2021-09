TSV Klausdorf mit drittem Erfolg in Folge

Der zweite Treffer war sinnbildlich für die Klausdorfer Stärke in Umschaltsituationen. Moshood Adesanya reagierte nach einem weitem Ball zur Eckfahne am schnellsten, ersprintete sich die Kugel und flankte punktgenau auf den kurzen Pfosten, wo Jonas Hillmer goldrichtig stand. Mit einem Kopfball ins kurze Eck ließ er VfR-Torwart Kjell Berger keine Chance (76.). Bis dahin hatten die Gastgeber jedoch in der Defensive Schwerstarbeit zu verrichten. Turm in der Schlacht war neben Michel Petersen auch Jonathan Beeck, die dem abgebrühten und trickreichen VfR-Angreifer Sabri Nasri nur selten zur Entfaltung kommen ließen.