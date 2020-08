Mit drei prominenten Neuzugängen: TSV Kolenfeld will nicht wieder im Keller landen

Der TSV Kolenfeld zählte zu den Profiteuren des Saisonabbruchs ohne Absteiger. Mit großer Wahrscheinlichkeit wäre es für die Mannschaft ansonsten von der Bezirksliga eine Etage runtergegangen – mit acht Zählern aus 18 Spielen standen die Kolenfelder abgeschlagen am Tabellenende. In der kommenden Spielzeit wird der TSV vermutlich deutlich mehr Punkte holen – davon ist angesichts der drei prominenten Neuzugänge vom Landesligisten 1. FC Wunstorf sowie der noch „frischen“ Verpflichtung von Christoph Lempert auszugehen. Trainer Steffen Dreier übt sich dennoch in Zurückhaltung: „Wir peilen in unserer Staffel einen Platz unter den ersten sechs Mannschaften an.“