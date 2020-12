Mit Jannik Grondey läuft's geschmeidig: Kolenfeld träumt noch von der Aufstiegsrunde

„Janniks Verletzungsgeschichte passt zum Verlauf der letzten anderthalb Jahre“, sagt Kolenfelds Spielertrainer Steffen Dreier mit Hinweis auf die sportliche Achterbahnfahrt seines Teams. Ein Blick zurück: Anfang Juni 2019, im finalen Kreisligaspiel gegen den SV Dedensen, zog sich Grondey eine Verletzung am linken Fuß zu. Die Kolenfelder feierten einen hohen Sieg, die Meisterschaft und den Aufstieg in den Bezirk.

Bänderverletzung wirft Grondey zurück

Grondey ging davon aus, nach ein paar Wochen Schonung wieder einsteigen zu können. „Zunächst ist das Ausmaß der Verletzung gar nicht erkannt worden, der Arzt sprach von einer Überdehnung. Aber ich hatte immer wieder große Probleme. Nach acht Wochen bin ich zu einem anderen Arzt gewechselt. Bei der MRT-Untersuchung zeigte sich, dass alle Bänder im Sprunggelenk gerissen und nicht wieder richtig zusammengewachsen waren. Ende vergangenen Jahres wurde ich dann operiert“, erzählt Grondey. Seine Mannschaft ging derweil als abgeschlagenes Schlusslicht in die Winterpause – die Dreier-Elf strauchelte ganz gewaltig auf dem Bezirksterrain.

Anfang Februar kehrte der Mittelfeldakteur auf den Trainingsplatz zurück, doch Corona durchkreuzte sämtliche Comebackpläne – die nächste Zwangspause folgte. Zwei Monate später folgte der nächste Rückschlag: Der 24-Jährige erlitt bei einer Übungseinheit einen Außenbandriss, dieses Mal war der rechte Fuß betroffen. Der TSV Kolenfeld indes kam mit einem blauen Auge davon, der Tabellenletzte profitierte vom Saisonabbruch ohne Absteiger.

Der Spaß ist zurückgekehrt

Diese Spielzeit läuft es nun endlich wieder geschmeidig für Grondey und das Team vom Kanal. „Wir sind gut reingekommen in die Serie. Das macht eine Menge aus, denn an einem gelungenen Start hängt viel. Und dass unsere drei Neuzugänge vom 1. FC Wunstorf, Deniz Aycicek, Daniel McGuinness und Robin Ullmann, maßgeblich zum Aufschwung beigetragen haben, steht außer Frage. Aber grundsätzlich ist die Stimmung im Team auch viel besser als vergangene Saison, wir haben alle wieder mehr Spaß am Fußball. Das liegt natürlich in erster Linie an den Erfolgserlebnissen, die wir jetzt einfahren“, sagt Grondey.

Der 24-Jährige ist auf der Sechserposition gesetzt. „Seit er wieder dabei ist, merken wir einmal mehr, wie wichtig er für uns ist“, sagt Spielertrainer Dreier über seinen defensiven Mittelfeldmann. „Jannik ist ein Spielertyp, der uns gut tut und den es sonst bei uns im Team nicht gibt.“ Auch deshalb gehören die Kolenfelder zu den Spitzenteams der Liga. „Wir müssen uns vor Mühlenfeld und Garbsen nicht verstecken“, sagt Grondey.