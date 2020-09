"Waren gar nicht da": Kolenfelds Steffen Dreier bestraft Engelbosteler Schläfrigkeit

Wenn der Spielertrainer in Torlaune ist: Coach Steffen Dreier hat beim 6:3 (4:3)-Heimsieg seiner Mannschaft vom TSV Kolenfeld im Bezirksduell der Staffel 4 über den MTV Engelbostel-Schulenburg mit einem Dreierpack aufgetrumpft. Alle drei Treffer erzielte Dreier in der ersten Halbzeit – und wechselte sich zur Pause selbst aus. Kann man mal so machen. Die Partie war allerdings weit umkämpfter als es das Ergebnis vermuten lässt. „Es mag merkwürdig klingen, aber das Ding hätten wir nicht verlieren dürfen“, meinte Gäste-Trainer Edis Bajrovic.

Nach gerade mal elf gespielten Minuten führten die Kolenfelder durch die Tore von Steffen Dreier (5., 11.) und Mike Ehlert (5.) bereits mit 3:0. „Ich bin schon lange Trainer, aber das musste ich erst verdauen. Wir waren in der Anfangsviertelstunde gar nicht da“, so Bajrovic.