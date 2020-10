Bezirksliga: Kolenfelder siegen weiter und ringen den TSV Godshorn mit 3:0 nieder

Enges Match am Mühlenweg

Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein absolut offenes Spiel, beide Teams erspielten sich gute Tormöglichkeiten – mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Heimelf erfolgreich abschloss: Eine sehenswerte Kombination über Deniz Aycicek und Mike Ehlert krönte Oliver Haßlöcher mit dem 1:0 (12. Minute). Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. Kolenfelds Keeper Christian Kremeike vereitelte in dieser Phase zwei Großchancen. Die Vorentscheidung fiel in der 71. Minute: Der eingewechselte Henry Palm erhöhte im Anschluss an einen von Ehlert getretenen Freistoß. Auch den dritten Kolenfelder Treffer legte Ehlert vor: mit Niclas Kölln stach ein weiterer „Joker“ (90.). Zu allem Godshorner Übel sah Tekeste Haben Tedros in der Schlussminute Gelb-Rot.