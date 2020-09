"Hätten Sack zumachen müssen": Mühlenfelds Mario Pohl hadert nach 2:2 in Kolenfeld 

Bis in die Nachspielzeit hat der TSV Kolenfeld im Heimduell der Bezirksliga 4 gegen den TSV Mühlenfeld zurückgelegen, spät, aber nicht zu spät durften Spielertrainer Steffen Dreier und seine Elf dann doch noch jubeln: Daniel McGuinness markierte den Ausgleichstreffer zum 2:2 (0:0)-Endstand. „Insgesamt ein gerechtes Remis“, befand Dreier. „Wir haben gezeigt, dass wir auch mit einem als Favoriten gehandelten Team auf Augenhöhe mithalten können.“

Die beiden Kontrahenten lieferten sich über die gesamte Dauer ein hochklassiges, spannendes Spiel – da war ordentlich Tempo drin. Dreier sah in den ersten 45 Minuten Vorteile für sein Team, „wir hatten die besseren Chancen, machen aber das Tor nicht.“ Zu Beginn der zweiten Halbzeit schlugen die Mühlenfelder doppelt zu, Patrick Mesenbring (48. Minute) und Dominik Ernst (55.) zielten präzise – die Treffer wurden jeweils begünstigt durch unglückliche Abwehraktionen einzelner TSV-Akteure.

Daniel McGuinness krönt seine starke Leistung

Danach waren die geschockten Platzherren kurzzeitig von der Rolle. Keeper Joram Sbrisny vereitelte in dieser Phase beste Chancen durch Alessandro Busse, Hussein Saade sowie Justin Wesley Drechsler – und bewahrte sein Team vor einem höheren Rückstand. Einmal kräftig geschüttelt, dreimal gewechselt und der TSV kam wieder in die Spur. Deniz Aycicek verkürzte auf 1:2 (79.). Zum Ende hin warf die Dreier-Elf alles nach vorn, im Anschluss an eine Ecke nutzte McGuinness einen Abpraller zum Ausgleichstor (90.+3.), der Innenverteidiger krönte damit seine überragende Leistung.

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und waren das dominante Team. Kolenfeld hatte Glück mit den zwei Szenen, die zu Toren führten“, sagte Pohl, der die „überharte Gangart“ der Heimelf und die „unterirdische“ Schiedsrichterleistung monierte. „Der Unparteiische hat viel zu viel durchgehen lassen, er hätte das unfaire Einsteigen unterbinden müssen.“

Dass der Referee zudem ein vermeintliches Foul an Saade in der letzten Minute nicht mit einem Elfmeter geahndet hat, steigerte den Unmut von Mühlenfelds Coach noch. Dreier nahm die Kritik seines Gegenübers gelassen: „Offenbar haben wir in vielerlei Hinsicht eine vollkommen unterschiedliche Wahrnehmung.“