"Keine Zufallsprodukte": TSV Kolenfeld schenkt dem TuS Mecklenheide neun Tore ein

Der Gegner hatte nicht den Hauch einer Chance in diesem ungleichen Duell. „Wir hatten ohnehin ein gemeinsames Essen nach dem Spiel geplant, jetzt macht das Ganze natürlich besonders viel Spaß“, sagte Dreier gutgelaunt. Das eine oder andere Siegerbierchen dürften sich die Kolenfelder an diesem Abend gegönnt haben.

Von der ersten Sekunde an agierte die Heimelf temporeich und druckvoll und sprühte geradezu vor Spielfreude. Der Ball lief wie am Schnürchen in den Reihen von Kapitän Robin Ullmann und seinen Mitstreitern.