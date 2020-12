"Kleiner Schritt für große Geste": Wiederholungstäter von KK werden ausgezeichnet

29 Jahre ist das Landespokal-Finale zwischen dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und den Freien Turnern Braunschweig mittlerweile her. Dennoch kann sich August-Wilhelm Winsmann noch gut an den 3:2-Erfolg der Krähen erinnern, denn er war seinerzeit Schiedsrichter der Partie. Am Sonntag nahm der Vorsitzende des Bezirks Hannover die offizielle Ehrung für den Bezirkspokalsieg der Saison 2019/2020 der Krähen vor. Und ein bisschen Zeit, um über alte Zeiten zu plaudern, hatte er auch.

Nach dem 3:1-Endspielsieg 2019 gegen den Koldinger SV durfte die Siegertrophäe am Waldsee bleiben, weil die Krähen den in der vergangenen Corona-Saison im Viertelfinale abgebrochenen Wettbewerb im Losverfahren für sich entschieden hatten. Als Sieger des Bezirkspokals hatte sich der Landesligist damit erneut für die erste Runde des NFV-Pokals qualifiziert – und seine Erfolgsserie fortgesetzt. In einem spannenden Spiel warfen die Krähen den Oberligisten SV Ramlingen/Ehlershausen mit 2:1 aus dem Wettbewerb.