"Sollte für uns in die Aufstiegsrunde gehen": Die Krähen strotzen vor Selbstvertrauen

Da haben sie so lange darauf warten müssen, endlich wieder Fußball spielen und gemeinsam trainieren zu können – und dann das. Nach dem Höhenflug in der abgebrochenen Saison, die sie als Dritter mit der besten Platzierung nach ihrer Rückkehr in die Landesliga vor fünf Jahren beendeten, sind die Krähen in der Vorbereitung auf die nächste Spielzeit vom Verletzungspech heimgesucht worden.

Schlimm sei das gewesen, so der Co-Trainer

Wie ein Virus wanderte es unaufhaltsam durch die Mannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. „Wir hatten eine Phase, da ist an jedem Tag irgendetwas passiert“, blickt Nils Poelmeyer zurück. „Manchmal haben wir uns nur noch gegenseitig angeguckt und gefragt, ob es vielleicht richtig wäre, am besten gar nicht mehr zu trainieren.“ Schlimm sei das gewesen, so der Co-Trainer.