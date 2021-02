"Er ist der Staubsauger schlechthin": Mittelfeldrenner Daniel Mücke verlässt die Krähen

Auf einen ihrer dienstältesten Spieler müssen sie beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide fortan verzichten: Daniel Mücke, Student der Betriebswirtschaftslehre und kürzlich noch mit seiner Abschlussarbeit zum Thema Synergieeffekte bei der Akquisition beschäftigt, will nach dem Bachelor den nächsten Schritt machen und ein Masterstudium beginnen. Mehrere Bewerbungen habe er bereits verschickt, sagt der in der List wohnende 27-Jährige, der Hannover verlassen wird.

KK hatte damals – nach nur sechs Punkten aus den ersten 15 Partien – am letzten Spieltag durch ein 3:0 in Ramlingen und mit Schützenhilfe des FC Lehrte noch den Klassenerhalt gefeiert. Laut Preuß ist Mücke unersetzbar. „Was Daniel läuferisch mit seinen kurzen Beinen an Metern macht, ist unglaublich“, sagt der Coach. „Er ist der Staubsauger vor der Abwehr schlechthin. Ein besserer Sechser ist in der Landesliga nicht zu finden.“