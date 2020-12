"Projekt Change 2025": Krähen sehen sich beim Nachwuchs auf sehr gutem Weg

Siebeneinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass der SC Langenhagen sein Aushängeschild aus der Oberliga zurückgezogen hat. Der Plan, fortan auf die Jugendarbeit zu setzen, ist nicht in Gänze aufgegangen – so viel lässt sich heute sagen. Jahrelang ist der SCL der Platzhirsch gewesen, die plötzliche Abmeldung hat ein Vakuum in Hannovers Nordosten hinterlassen. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide schickt sich an, in diese Lücke vorzustoßen. Anzeige Vor fünf Jahren waren die Gespräche zwischen den Krähen, dem SCL und dem TSV Godshorn weit fortgeschritten. Es war ein erster Plan, den luftleeren Raum für den leistungsorientierten Fußballnachwuchs wieder mit Leben zu füllen. Die Sorge, die geplante JSG Langenhagen könnte kein A-Junioren-Team auf die Beine stellen, sorgte letztlich jedoch dafür, dass Krähenwinkels Abteilungsleiter Oliver Jung die Reißleine zog. Am Waldsee waren sie der Meinung, dass sie es auch allein schaffen können.

Doch wenige Monate später standen die Krähenwinkeler selbst ohne ambitionierte A-Jugend da. „Das war eine Bauchentscheidung damals, und es war die richtige, das sehen wir jetzt“, sagt Jung. Vor etwas mehr als einem Jahr riefen Jung, sein Stellvertreter Uwe Heyne, die Jugendleiter Marco Biester und Fabian Pigors sowie der neu dazugewonnene Tan Türkyilmaz das „Projekt Change 2025“ aus. "Sind heiß darauf, den TSV KK weiterzubringen" Werden oder wollen die Krähen also bald der neue Platzhirsch sein? „Ich finde, der Begriff passt nicht zu uns. Wir sind ein junges Team, sind ambitioniert und heiß darauf, den TSV KK weiterzubringen“, sagt Jung. „Und ich würde schon sagen, dass wir in Langenhagen der Verein sind, der am weitesten ist. So sehen wir uns auf jeden Fall.“ Türkyilmaz richtet den Blick eher auf den TSV Havelse, HSC und JFV Calenberger Land. „Wenn ich mich jetzt mit diesen Vereinen vergleiche“, sagt der 47-jährige, „frage ich mich: Was haben die Vereine mehr als wir?“ Da sei zum einen die Spielklasse – die A- und C-Junioren der Krähen treten in der Landesliga an, die B-Junioren in der Bezirksliga. Da kann die Konkurrenz mit der Regionalliga und der Niedersachsenliga dienen. Und zum anderen ein Kunstrasenplatz. „Den haben wir auch noch nicht“, sagt der Koordinator des Leistungsbereichs. „Aber bei allem anderen bieten wir unseren Spielern etwas, das die anderen ihnen nicht bieten.“

