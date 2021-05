1,93 Meter für die Lücke: Krähen verpflichten Maximilian König aus Ramlingen

Seit drei Wochen rollt am Waldsee wieder der Ball. In allen Altersklassen wird individuell trainiert – mit Hygienekonzept, Abstand, aber immerhin mit Ball. Bei den Landesliga-Männern des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ist seit kurzem ein neues Gesicht dabei. Ein defensiver Mittelfeldspieler, der die Lücke auf der Sechs schließen soll, die Daniel Mücke hinterlassen hat. Maximilian König kommt vom SV Ramlingen/Ehlershausen.

Der RSE hätte den 28-Jährigen gern behalten, wie der Sportliche Leiter Kurt Becker berichtet. Allerdings hat der Oberligist auf Königs Position im defensiven Mittelfeld auch ein Überangebot aus qualifizierten Spielern. „Max ist extrem ehrgeizig und will unbedingt spielen“, sagt Becker. „Und die Chance, auf hohem Niveau zu spielen, ist in Krähenwinkel höher als beim RSE.“ König war vor fünf Jahren von seinem Jugendverein TuS Garbsen nach Ramlingen gewechselt, wohnt mittlerweile in Burgwedel. Von dort ist es aber eben auch nicht weit bis an den Waldsee.