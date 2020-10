Schon wieder diese Krähen: Ramlinger streichen am Waldsee abermals die Segel

Am Mittwochabend traf das nur noch auf die Krähen zu, die im Niedersachsenpokal der Amateure in der Runde der letzten 16 den RSE als Tabellendritten der Oberliga empfingen - und erneut bezwangen, dieses Mal mit 2:1 (1:1). Und diesen kleinen Coup hatte sich die Mannschaft von Pascal Preuß mit einer wahren Energieleistung fürwahr verdient.

Die Geschichte hat sich wiederholt - wenn auch nicht in ihrer Deutlichkeit: Vor einem Jahr im Oktober hatte der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide den SV Ramlingen/Ehlershausen im Achtelfinale des Bezirkspokals unter Flutlicht mit 6:1 aus dem Wettbewerb geschossen. Damals waren die Rivalen mit den langen Vereinsnamen noch Landesligisten gewesen.

Dabei hatte die Partie denkbar schlecht begonnen: Utku Kani brachte die Gäste früh in Führung, wobei KK-Torhüter André Pigors einen solchen Flachschuss von der Strafraumgrenze in neun von zehn Fällen souverän hält (3.). Die Ramlinger verteidigten in der Folge gut, ließen kaum etwas zu und hätten selbst erhöhen können: Bei Kanis zweitem Schuss war Pigors auf dem Posten, ein Kopfball von Louis Engelbrecht klatschte gegen den Pfosten.

Die Krähen taten sich schwer, eine Lücke im beweglichen Defensivverbund der Gäste zu finden. Erstmals gelang das Tristan Schmidt, dessen Versuch aus 20 Metern jedoch knapp am linken Pfosten vorbei strich (27.). Kurz darauf brachte sich Jonas Künne mit einer feinen Einzelleistung in eine gute Schussposition, zögerte aber etwas zu lange und konnte geblockt werden (32.).

Schorler hat per Kopf keine Mühe

Augenblicke vor dem Pausenpfiff dann aber doch der durchaus verdiente Ausgleich für die Gastgeber: Nach einer Flanke von rechts köpfte Lukas Schorler den Ball an den Querbalken, Schmidt war zur Stelle und bugsierte das Spielgerät im zweiten Versuch ebenfalls per Kopf mühelos ins Tor des RSE (45.).

Die erste nennenswerte Gelegenheit im zweiten Durchgang hatte Ramlingens Lasse Neubert, der nach einem Sprint zwar den Ball an Pigors vorbeilegen konnte, jedoch nur das Außennetz traf (60.). Auf der anderen Seite des Spielfelds setzte Schorler mit einem Diagonalpass vom linken auf den rechten Flügel Künne in Szene - und der vollendete nach einem Schlenker aus 14 Metern ins lange Ecke (61.).

Die Krähen zogen sich in der Folge nicht zurück, scheuten den Gang nach vorn nicht. Das änderte sich erst, nachdem Marcel Kunstmann mit Gelb-Rot vom Feld geschickt worden war (77.). Die von Philipp Gasde trainierten Gäste wollten das Aus unbedingt verhindern, brachten jedoch nur noch einen Dropkick des eingewechselten Can Gökdemir zustande, mit dem Pigors keinerlei Mühe hatte (87.). Auch die fünf Minuten Nachspielzeit überstand KK schadlos, sodass am Waldsee erneut ein kleiner Pokalcoup gefeiert werden konnte. Wie vor einem Jahr.