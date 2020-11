Danke, "Mr. Corona"! Immer wenn's am schönsten ist, müssen die Krähen aufhören

Doch der Lockdown im Amateursport hat KK ausgebremst. Wieder einmal. Wenn es am schönsten ist, müssen sie aufhören. Die Krähen kennen das. Ende Oktober erst den Tabellenführer STK Eilvese bezwungen, drei Tage später den klassenhöheren SV Ramlingen/Ehlershausen aus dem Niedersachsenpokal geworfen – mit einer ganz starken Leistung. Danach war Schluss. „Mister Corona hat uns wieder einen Schlag in die Magenkuhle versetzt“, sagt Trainer Pascal Preuß.

Herbstidylle am Waldsee, ein paar Spaziergänger genießen die Stille. Das Gewässer ruht, genauso wie der Spiel- und Trainingsbetrieb auf den Fußballplätzen gleich nebenan. An diesem Wochenende wollte der TSV Krähenwinkel/Kal­tenweide beim ursprünglich letzten Auftritt in diesem Jahr daheim im Topduell mit dem TSV Stelingen eigentlich für einen stimmungsvollen Ausklang sorgen. Noch einmal zeigen, wie gut es für sein Landesligateam, das zurzeit zumindest in der Fairnesstabelle der Staffel Nord schon ganz oben steht, zuletzt gelaufen ist.

Wie bereits im Frühjahr, als es nach einem 10:0-Sieg in Barsinghausen in die erste Zwangspause gegangen war. „Wir haben gehofft, dass es für uns nach dem Pokalspiel so erfolgreich weitergeht“, sagt Manager Wolfgang Ulrich. „Jetzt haben wir das Gleiche in Grün. Der Geruch des Fußballplatzes fehlt uns, und man fängt praktisch von vorn an, auch wenn keiner etwas dafür kann.“

"Das kann man keinem erzählen"

Die unfreiwillige Auszeit im November kam für KK zur Unzeit. Mit vier Siegen hat der Klub nach sechs Spielen bis dahin seine beste Ausbeute in der Landesliga seit dem Wiederaufstieg 2015 gemacht. Für eine ähnlich gute Zwischenbilanz der Krähen in dieser Spielklasse muss man schon 19 Jahre zurückblicken, 2001 waren es zehn Punkte nach sechs Partien.

Nun nehmen sie sechs ausgefallene Punktspiele und das Viertelfinale im NFV-Pokal mit in die Winterpause. „Ich muss in diesem Jahr schon die dritte Vorbereitung planen. Das kann man keinem erzählen“, sagt Preuß – und hofft, dass er Anfang Januar mit seinem Personal wieder ins Training einsteigen kann.

Bei aller Tristesse, die die Pandemie bisweilen auslöst, schaut man am Waldsee gleichwohl zuversichtlich in die Zukunft. „Wir haben die stärkste Mannschaft der letzten zehn Jahre und nach vielen Jahren im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga gerade Fuß gefasst“, sagt Manager Ulrich.