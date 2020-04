Neuer Trainer der Krähen-Reserve: Antonio Oliveira "möchte Team in den Bezirk bringen"

Die Kreisliga-Mannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat einen neuen Trainer. Antonio Oliveira wird das Amt von Spielertrainer Marc Ulrich, der nach zwei Jahren am Waldsee aufhört und künftig beim Bezirksligisten FC Lehrte spielen wird , zur neuen Saison übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Phillip Schütz.

„Wir hatten weitere Gespräche mit Kandidaten, aber bei Antonio fließt Krähenblut in den Adern“, sagt Spartenleiter Oliver Jung. Oliveira ist seit 16 Jahren bei KK aktiv und hat schon reichlich Erfahrung an der Außenlinie gesammelt. Zuletzt assistierte er Bernd Krajewski und holte mit dem Landesliga-Team den Bezirkspokal an den Waldsee.

„Ich freue mich auf die neue, herausfordernde Aufgabe mit jungen und gestandenen Spielern. Ich möchte das Team in den Bezirk bringen. Meine Mission ist, in den nächsten zwei Jahren aufzusteigen“, sagt Oliveira.