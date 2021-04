"Schlussstrich ziehen und hoffen": Krähen-Coach Oliveira kann mit NFV-Entscheidung leben

Ich bin kein Freund davon, eine Saison einzufrieren. Wie wäre man mit den Sommerferien umgegangen? Und die Kader verändern sich doch ab Juli. Da muss man jetzt einen Schlussstrich ziehen und hoffen, dass es in ein paar Monaten vernünftig wieder losgehen kann.

Ja, das ist für mich die fairste Entscheidung. Nach ein paar Spielen zu sagen, du steigst auf oder ab, wäre nicht in Ordnung. Die Vorbereitung und das Training bis Ende Oktober sind jetzt zwar umsonst gewesen, aber das muss man akzeptieren.

Also klares Votum für Verständnis?

Als Sie die Krähen-Reserve zu Saisonbeginn übernommen haben, sagten Sie, Ihre Mission wäre, in den nächsten zwei Jahren in den Bezirk aufzusteigen. Ein Jahr hat man Ihnen nun „geraubt“ ...

Ich glaube das wird mir keiner übel nehmen, wenn es nun doch drei Jahre dauert. Die Mannschaft hat sich gut entwickelt, wir greifen in der nächsten Saison wieder an. Es gibt ja nicht so viele Zweitvertretungen im Bezirk, da wollen wir natürlich gerne dazugehören.