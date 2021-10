TSV Kronshagen geht gegen Frisia 03 Risum-Lindholm unter

„Wir sind die Ersten, die für die Abstiegsrunde planen können. Jetzt geht es in den kommenden Wochen darum, sich Punkte für diese zu sichern“, konstatierte TSVK-Kapitän Lars Wethgrube. Den Willen konnte man seiner Elf nicht absprechen, doch es fehlte an vielem. Zunächst war es das nötige Matchglück: Der Schuss von Nikolas Iatskevitch trudelte parallel zur Torlinie, doch es fand sich kein Abnehmer im Zentrum (2.).Frisias Lasse Paulsen blockte in höchster Not den Versuch von Tim Netzel (4.) und im Gegenzug markierten die Gäste das 0:1 (5.).