"Steht ganz oben auf der Agenda": TSV Luthe will 100. Geburtstag als Bezirksligist feiern

Es ist das Jahr, in dem der TSV sein 100-jähriges Bestehen feiern wird, und Ulrich trägt die sportliche Verantwortung dafür, dass der Wunstorfer Klub zum Jubiläum weiterhin in der Bezirksliga spielt. So lautet der Auftrag. „Das steht ganz oben auf der Agenda“, sagt er – und weiß, dass seine Mannschaft für den Klassenerhalt mehr liefern muss als in den ersten acht Partien dieser Saison. „Bisher sind wir hinter den Erwartungen geblieben“, sagt Axel Bommert. 2022 Bezirksliga – das bleibe trotzdem das „große Ziel“, betont der TSV-Spartenleiter. „Dazu müssen wir noch zwei Spielzeiten überstehen.“

"Wir haben keine Bäume ausgerissen"

Überstehen – das klingt nach einem Kraftakt. Ulrich gefällt dieses Wort nicht, wenngleich ihm bewusst ist, dass die bislang verbuchten acht Punkte in der Staffel 4 auch ein Leistungsindikator sind. In den fünf Jahren seit dem Aufstieg aus der Kreisliga standen die Luther nur einmal schlechter da, in der Saison 2018/2019 waren es sechs Zähler nach acht Partien. „Wir haben keine Bäume ausgerissen“, sagt der Trainer. „Es war schwierig, in Tritt zu kommen. Unsere Heimstärke, die uns sonst auszeichnet, ist ins Gegenteil umgeschlagen. Es hat wenig funktioniert.“ Auf eigenem Platz haben die Luther nur eine ihrer vier Begegnungen gewonnen.

19 Spieler hat Ulrich in den vergangenen Monaten eingesetzt. Sechs von ihnen – Tom Abeln, Adrian Stammer, Luca Buss, Leonard Brünner, Vincent Röß und Simon Lindemann – haben keine Partie verpasst, doch nicht einmal trat der TSV mit der gleichen Startelf an. „Ich schaue diesbezüglich auch auf die Trainingsbeteiligung, alle sollen die Möglichkeit bekommen zu spielen“, sagt Ulrich und nimmt jeden Einzelnen in die Pflicht, Mitläufer sind bei ihm weniger gefragt. „Als Sebastian Schirrmacher noch bei uns war, wurde sämtliche Verantwortung auf ihn abgeladen“, blickt der Trainer zurück. „Die muss aber von jedem getragen werden. Keiner soll einfach nur mitschwimmen.“

Luthes Probleme mit der Fairness

Bereits nach der Hinrunde hatte Ulrich sein Personal indes aus einem anderen Grund ins Gebet genommen. In die Unzufriedenheit über die eigenen Auftritte hatten sich Undiszipliniertheiten gemischt, mehrere Platzverweise (dreimal Rot, einmal Gelb-Rot, dazu 25 Gelbe Karten) waren die Folge gewesen. „In der Fairnesstabelle sind wir Letzter – das kann ich nicht nachvollziehen“, sagt der Trainer. Für Spartenleiter Bommert ein „absolutes No-Go. Das gab es in Luthe noch nie.“ Dass die Mannschaftssitzung laut Ulrich ein „reinigendes Gewitter“ war, habe das einzige Rückspiel vor dem erneuten Corona-Lockdown gezeigt, als mit dem 2:1-Sieg in Meck­lenheide die ersten drei Auswärtspunkte eingefahren worden sind. „Da war ein Ruck zu erkennen, alle haben an einem Strang gezogen. Ein positiver Effekt, den wir mit ins neue Jahr nehmen müssen.“

Dann soll auch der wegen eines fehlenden Lärmschutzgutachtens zunächst verschobene Plan vom Bau eines Kunstrasenplatzes umgesetzt werden. Die Weichen seien gestellt, die Fördermittel beantragt, so Bommert. „In allen politischen Gremien wurde der Platz genehmigt, jetzt warten wir auf eine positive Rückmeldung des Regionsbundes“, sagt der 57-Jährige. „Bei unseren mehr als 20 Mannschaften und einem C-Platz, den wir nur eingeschränkt nutzen können, löst das noch nicht alle Probleme. Es bringt uns aber weiter.“ Für den Verein, der in Kim Neubert auch für die Reserve einen Coach hat, der wie Ulrich im Besitz der A-Lizenz ist, wäre auch das ein weiterer Schritt, sich „mit Spielern aus der Region dauerhaft in der Bezirksliga etablieren zu können“, wie Bommert hofft.