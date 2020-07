Montag, 00:01 Uhr (!): Beim TSV Mariensee-Wulfelade wird wieder gegrätscht

Eine Einheit, die definitiv allen Beteiligten in Erinnerung bleiben wird, stand in der Nacht von Sonntag auf Montag beim TSV Mariensee-Wulfelade auf dem Programm. Richtig gelesen, mitten in der Nacht rollte im Waldstadion in Wulfelade der Ball. Im Gedächtnis bleiben wird den nachtaktiven Fußballern dieses Training aber nicht nur aufgrund der fortgeschrittenen Stunde, sondern auch, weil sie ihrer Leidenschaft endlich mal wieder so richtig nachgehen konnten.

Am Montag ist die neueste Fassung der "niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus", so jedenfalls die korrekte Bezeichnung, in Kraft getreten. Oder auch: Die angekündigten Lockerungen für die hiesigen Mannschaftssportler wurden Realität, endlich wieder schweißtreibende Trainingsspiele, endlich wieder packende Zweikämpfe, endlich wieder Kopfballduelle!