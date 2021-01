Landesliga als Ziel: Mario Pohl formt beim TSV Mühlenfeld "Mannschaft mit Siegermentalität"

Mario Pohl, seit zweieinhalb Jahren in diesem Amt, hat kürzlich signalisiert, gern weitermachen zu wollen, und momentan sollte es danach aussehen, dass es bei den Verhandlungen um seine sportliche Zukunft ähnlich harmonisch zugehen könnte wie in früheren TSV-Zeiten.

Wann genau und nach welchem Modus im Amateurfußball die Saison 2020/21 fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Beim TSV Mühlenfeld dürfte man sich in nächster Zeit indes auch schon einmal Gedanken um die folgende Spielzeit machen. Schließlich geht es im Frühjahr gemeinhin darum, personell erste Eckpfeiler einzupflocken, speziell bei der Trainerfrage, wenn der Vertrag mit dem aktuellen Übungsleiter im Sommer ausläuft.

Das macht natürlich Appetit auf mehr. Bei seinem Amtsantritt habe er sich die Aufgabe gestellt, „eine Mannschaft zu formen, mit der ich ein Ziel erreichen kann“, sagt Pohl: „Ich möchte mit ihr in der Landesliga spielen. Wir wollen in die Aufstiegsrunde und auch da gegen die Besten ein Wort mitreden.“

Mit 20 Punkten aus seinen bisherigen acht Begegnungen steht das TSV-Team nicht nur auf dem zweiten Tabellenplatz der Staffel 4. Es gehört außerdem – neben dem FC Sulingen, TSV Kolenfeld, TSV Bemerode und TuS Davenstedt – zu den fünf von 98 Mannschaften im Bezirk Hannover, die in der wegen der Corona-Krise verkürzten ersten Saisonhälfte ungeschlagen geblieben sind.

Detlev Rogalla etwa, mit dem der Klub zwischen 2008 und 2014 in der Landesliga kickte, pflegte mit dem bei solchen Personalentscheidungen involvierten Norbert Hauke, der vor einem Jahr verstorben ist, den erfolgreichen Abschluss des Gespräches um die Verlängerung seines Kontrakts mit einem Gläschen Cognac zu besiegeln.

Sein Team wachse immer mehr zusammen und habe sich taktisch weiterentwickelt, so Pohl. „Wir hatten auch Glück wie beim späten Ausgleich gegen den TSV Godshorn II (1:1 in der Nachspielzeit durch ein Eigentor, Anm. d. Red.). Inzwischen besitzt die Mannschaft aber eine Siegermentalität.“

Zu beobachten war das im finalen Spiel der Hinrunde gegen den zurzeit bei einer Partie mehr mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze stehenden TuS Garbsen, als die Mühlenfelder einen Rückstand aus der vierten Minute in ein 2:1 umwandelten. Und vor allem beim letzten Auftritt im alten Jahr: Nach schwacher Vorstellung und einem 0:2 zur Pause sorgten sie beim MTV Engelbostel-Schulenburg anschließend noch für ein 4:2.

"Jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen"

Es war der fünfte Sieg in Folge, bei dem der an allen vier TSV-Treffern beteiligte Hussein Saade noch einmal seine Qualitäten demonstrierte. Zusammen mit Patrick Mesenbring hat das vom Lokalrivalen aus Eilvese zurückgekehrte Offensiv-Ass in den bisherigen acht Partien 16 der 20 Mühlenfelder Tore erzielt. „Einen Strafraumstürmer wie Hussein muss man mit Flanken und Steckbällen füttern“, sagt Pohl, „aber letztlich gewinnen wir als Mannschaft. Jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen.“

Justin Drechsler zum Beispiel trete zwar nicht mehr – wie in der Saison zuvor – als Torjäger in Erscheinung. „Jetzt arbeitet er aber sowohl nach vorn als auch nach hinten sehr gut. Justin hat einen extremen Sprung gemacht, er spielt bisher eine Riesensaison“, sagt der Trainer.