"Hätte noch dicker kommen können": Saade und der TSV Mühlenfeld überfahren den Mellendorfer TV

Die Mühlenfelder setzten ihre Gäste früh unter Druck und hätten bereits in der Anfangsphase das eine oder andere Tor erzielen können. „Das 1:0 war überfällig. Vorher habe ich schon vier Hundertprozentige gezählt“, sagte Pohl.

Saade an drei Treffern beteiligt

In der ersten Halbzeit traf seine Elf dreimal nach dem gleichen Schema: Nach zügigen Angriffen mit langen Bällen über die Außenbahnen bereiteten Mesenbring und Justin Drechsler den Doppelpack von Saade vor, der anschließend ebenso nach einem Steilpass noch für Mesenbring auflegte.

„Unsere Grundidee, mit spielerischen Mitteln mithalten zu wollen, ist für uns momentan nicht zielführend“, sagte Matthias Henning. Der MTV-Coach stellte zweimal um, vom anfänglichen Angriffs- auf Mittelfeld- und schließlich auf Abwehrpressing – reines Verteidigen.

"Hatten einen starken Gegner"

„Der Wille ist da, die Arbeit gegen den Ball ist gut, wir haben alles versucht“, sagte Henning. „Wir tun uns aber schwer, das Erfolgserlebnis zu erfighten. Und fairerweise muss man sagen, dass es auch noch dicker hätte kommen können. Wir hatten einen starken Gegner.“

Der beließ es in der 2. Halbzeit bei einem weiteren Treffer, als Fuhrmann einen Querpass abfing und an seinem 26. Geburtstag sein erstes Saisontor bejubeln konnte. „Wir haben noch ganz viele Chancen liegenlassen“, sagte Pohl. „Trotzdem ist das 4:0 völlig in Ordnung. Ich suche jetzt nicht das Haar in der Suppe.“