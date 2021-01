"Dann steigen wir eben nächstes Jahr auf": TSV Neustadt trotzt Corona-Pause

Es ist noch keine drei Monate her, da hatte das Frauenteam des TSV Neustadt noch große Träume: Meisterschaft und Aufstieg waren das Ziel, nach zwei Jahren in der Regionsoberliga sollte die Rückkehr in die Landesliga gelingen. „Wir hatten – nein, wir haben – einen richtig guten Kader. Alle Positionen sind doppelt besetzt. Das hätte richtig Spaß gemacht“, sagt Torfrau Jacqueline Euhus.

Letztes Spiel im Oktober

Doch die Neustädter Träume platzten nach und nach. Erst mit der Unterbrechung der Saison, dann mit der Reduzierung auf nur eine Halbserie und nun wieder. Am 23. Januar hätte es mit der Heimpartie gegen die HSG Herrenhausen losgehen sollen. „Ich glaube mittlerweile, dass wir gar nicht mehr spielen“, sagt Euhus.

Aus lauter Frust und Verzweiflung schaute sie sich alles an Handball an, was es noch zu sehen gab. „Ich weiß noch, wie ein Handball aussieht. Ich habe immer die Spiele der 1. Bundesliga gesehen. Aber selbst einen in der Hand gehalten habe ich beim letzten Vorbereitungsspiel im Oktober“, sagt sie. Auch ihre Mannschaftskolleginnen hat die Erzieherin seitdem nicht mehr gesehen. „Wir chatten ab und zu. Aber auch Laufen oder Workout macht jede allein“, sagt sie. „Kugelig ist aber keine geworden. Dafür sind alle viel zu aktiv.“ Ein echter Ersatz sei das trotzdem nicht. „Nur immer wieder Kräftigungsübungen ist eben kein Handball.“

"Aber bei den Frauen lieben alle doch eher ihren Sport"

Dennoch sind alle bei der Stange geblieben. „Im Jugendbereich sieht das anders aus. Da denke ich schon, dass der Verein einige Abgänge haben wird, weil die Kinder danach nicht mehr kommen. Aber bei den Frauen lieben alle doch eher ihren Sport“, sagt Euhus.

So wollen auch sie alles an Handball mitnehmen, was bis zum nächsten Saisonstart noch geht. „Es gibt in der Region in Großenheidorn, Hannover und Sehnde immer Feldhandballturniere. Das ist zwar nicht jedermanns Ding, aber wir haben in Neustadt ja zum Glück auch unser Beachhandball-Feld“, sagt sie.