"Stimmung ist gedrückt": Leichtathletik-Trainer Adam über die schwierige Corona-Zeit beim TSV Neustadt

Das Training mit den Leichtathleten des TSV Neustadt ist für Christoph Adam schon seit langer Zeit eine Herzensangelegenheit. Der 40-Jährige ist Trainer der Gruppen von der U16 bis zum Erwachsenenbereich und arbeitet als Lehrer für Mathematik und Sport am Gymnasium in Neustadt.

Wir haben gehofft, dass vielleicht eine Landesmeisterschaft stattfindet. Uns war jedoch klar, dass die Sportfeste in der Halle abgesagt werden müssen. Deshalb haben wir auch die Trainingsplanung umgestellt und uns gesagt: Okay, die Hallensaison fällt halt aus, dann konzentrieren wir uns auf den Sommer.

Es ging schon etwas, allerdings nur alleine oder zu zweit. Und der Trainingsort ist jetzt nicht mehr der TSV-Platz mit seiner Laufbahn, sondern Wald und Wiese, das Wohnzimmer oder der eigene Garten. Anhand der individuellen Trainingspläne, die wir wöchentlich an die Athleten rausgeschickt haben, konnten wir schon etwas machen und haben in der Tat auch etwas rumprobiert.

Natürlich stehen wir per WhatsApp und Telefon im ständigen Austausch und machen auch mal per YouTube ein gemeinsames Workout. Da sich das Ganze jedoch schon seit fast vier Monaten hinzieht, erfordert es von unseren Leichtathleten ein hohes Maß an Disziplin.

Wir vertrauen da auf die Selbstständigkeit der Athleten und sind uns sicher, dass sie das Training so gewissenhaft wie möglich absolvieren. Auch deshalb gehe ich davon aus, dass die Saison vernünftig laufen wird, auch wenn man beim Sportfest am 1. Mai, oder wann auch immer es wieder losgeht, nicht gleich eine Bestzeit aufstellt. Die Motivation ist groß, denn alle wollen unbedingt wieder auf die Bahn.

Die ist etwas gedrückt, was aber auch mit der Gesamtsituation zusammenhängt. Und damit, dass wir unser für Ende März mit etwa 30 Athleten geplantes Trainingslager in Norddeich wohl absagen müssen. Auf jeden Fall steht es aktuell arg auf der Kippe. Das drückt natürlich auf die Stimmung, weil sich alle auf dieses Trainingslager gefreut haben.

Wir haben viele kleine Athleten, die jünger als 14 Jahre als sind, denen geht’s auch nicht gut. Sie haben überhaupt kein Training, und wir hatten mit dieser Gruppe in den vergangenen Monaten auch nur wenig Kontakt. Es gibt zurzeit vom Niedersächsischen Leichtathletik-Verband eine Kinder-Homechallenge, da haben wir natürlich Angebote für unsere Kleinen gemacht. Einige nehmen daran teil und machen so zumindest ein bisschen etwas.

Da wir den Kontakt zu den Athleten haben, glauben wir nicht, dass irgendwer abspringt, weil er etwas anderes machen will oder es ihm nicht mehr gefällt. Im Grunde gibt es ja auch keine Alternative, weil auch die anderen Sportarten nicht ausgeübt werden können. Auch wenn es bei der Motivation in den Trainingsgruppen mal rauf und runter geht, die Vorfreude auf das Wiedersehen ist bei allen sehr groß. Da springt keiner ab. Ich mache mir eher Sorgen darüber, dass im Sommer einige Athleten enttäuscht sein könnten, wenn sie die erhofften Leistungen nicht schaffen. Ich denke aber, dass unsere Athleten reflektiert genug sind, um die Situation richtig einschätzen zu können.

Schon seit Monaten gibt es keinen Sportunterricht an den Schulen. Sie sind Sportlehrer am Gymnasium in Neustadt. Wie wird sich die fehlende Bewegung über so einen langen Zeitraum bei den Kindern und Jugendlichen auswirken?

Ich habe bis zum letzten Tag vor den Weihnachtsferien mit meinen gesamten Schülern draußen Sportunterricht gemacht. Das waren 160 Schüler, die sich ausreichend im Sportunterricht bewegen durften. Und sie waren froh über diese zwei Stunden pro Woche, weil es die einzige Gelegenheit war, sich bewegen zu können. Alles andere ist ja dicht. Aktuell gibt es bei uns an der Schule eine Lauf-Challenge, auch haben die Schüler Bewegungsaufgaben bekommen, zum Beispiel einmal pro Woche ein Homeworkout zu machen. Das kam gut an und wurde zum Teil sogar zum Familienworkout. Wir versuchen viel, um die Schüler in Bewegung zu halten. Aber sicher wird es auch welche geben, die wir nicht erreichen.