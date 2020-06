"Ich liebe Deutschland": Neustadt Shooters verpflichten Amerikaner Robert Hill

Der 2,08 Meter große Amerikaner soll dem Team der 1. Regionalliga in der nächsten Saison „vor allem im Umschaltspiel und unter den Körben die nötige Präsenz geben“, sagt TSV-Trainer Lars Buss. „Mit Robert haben wir einen kräftigen und trotzdem schnellen Spieler für diese Position gefunden.“

"Passt perfekt in unser junges Team"

Der junge Amerikaner ist in Miami geboren und spielte seit 2016 für die University of South Carolina, wo er auch seinen Abschluss im Bereich Kommunikation absolvierte. „Bei den Gesprächen mit Robert ist klar geworden, dass er in Europa den nächsten Schritt gehen möchte und Deutschland als gute Möglichkeit dafür sieht. Mit seinen 22 Jahren passt er perfekt in unser junges Team“, sagt Manager Jan Gebauer.