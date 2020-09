"Bei 20 Turnover kriege ich das Kotzen": Und trotzdem gewinnen die TSV Neustadt Shooters

Die TSV Neustadt temps Shooter haben die RW Cuxhaven Baskets entzaubert. Der Aufsteiger hatte zum Saisonstart mit einem Sieg gegen den Mitfavoriten ASC Göttingen aufhorchen lassen. Doch in der Neustädter Halle an der Bunsenstraße waren die Cuxhavener machtlos. Mit 93:76 ging der Sieg vor 305 Zuschauern klar an die Gastgeber.