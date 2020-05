Shooters-Coach Lars Buss über den künftigen Transfermarkt: "Preise werden fallen"

Ich rechne damit, dass die Gesamtzahl der Mannschaften kleiner wird, weil auch anderen die Sponsoren wegbrechen. Ich weiß von Teams aus der 2. Liga Pro B, die in die Pro A hätten aufsteigen können, aber in die Regionalliga zurückgezogen haben, weil ihr Hauptsponsor weggefallen ist. Da sind wir mit vielen kleineren Sponsoren besser dran.

Also wird wieder bis zum Ende um Verträge gepokert?

Ja – aber in diesem Jahr glaube ich, dass die Vereine in der besseren Position sind. Die Preise bei den Spielern werden fallen, und so manche Spieleragenten werden sich noch wundern. Und wer zu lange pokert, könnte am Ende keinen Platz mehr bei einem der Vereine bekommen.

Was sind Ihre Ziele für die neue Saison?

Erst einmal ist wichtiger, dass nicht zu viel kaputtgeht. Weder die Vereine noch die Betriebe. Da ist der Sport noch das Unwichtigere. Wenn wir das Virus einigermaßen im Griff haben, wünsche ich mir, dass Bundesliga, Pro A, Pro B und Regionalliga so bleiben, wie sie sind und wir dann auch wieder spielen können.