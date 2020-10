Vor Topspiel gegen Wunstorf: Höhenflug für Pattensens Trainer Zacharias erklärbar

Die Landesligatabelle war in den vergangenen Jahren für den TSV Pattensen selten ein freudiger Anblick gewesen, umso mehr findet der Klub nun Gefallen an dem, was seine Mannschaft bislang geliefert hat. Fünf Spiele, Zwölf Punkte, ganz oben - selbst Torben Zacharias, sonst ein vorsichtig genießender Trainer, geht bei aller Sachlichkeit angesichts der vorzeitigen Ausbeute ein wenig aus sich heraus. "Mittlerweile kann man von einem wirklich gutem Start sprechen", sagte er. Es gibt jetzt sogar wieder Spitzenspiele an der Schützenallee: Mit dem 1. FC Wunstorf reist der Tabellenzweite am Sonntag (15 Uhr) an.

Die guten Leistungen des TSV werden auch im Umfeld wahrgenommen."Wir haben Auswärtsspiele, bei denen die Hälfte der Zuschauer aus Pattensen kommt, auch bei relativ weiten Fahrten" sagt Zacharias, der dieses Interesse, das er als "Wertschätzung" versteht, erfreut zur Kenntnis nimmt. Das Zustandekommen der Ausgangslage vor dem 6. Spieltag ist für ihn erklärbar. "Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung und können bei Einwechslungen qualitativ eins zu eins tauschen. Momentan haben es mehr als elf Spieler verdient, in der Startformation zu stehen", sagt Zacharias. Verletzte wieder an Board Mit Felix Dempwolf der nach auskurierter Bänderverletzung wieder voll mittrainiert hat, könnte es gegen Wunstorf noch eine Alternative mehr geben. Auch Nico Liedtke (in Bad Pyrmont beim vierten Sieg in Folge verletzt ausgeschieden) wollte es in dieser Woche gleich wieder versuchen. Für Til Buchmann, Nico Westphal, Phillip Hoheisel und Marco Hansmann wird es noch nicht reichen, dabei mithelfen zu können, erneut einen Rekord einzustellen: Seit ihrem Aufstieg in die höchste Spielklasse des Bezirks im Jahr 2010 haben die Pattenser viermal eine Fünf-Siege-Serie hingelegt.Übermorgen drei Punkte, und es wäre das fünfte Mal.

Auch den Gästen aus Wunstorf ist der Start geglückt. Auf die daheim gesammelten acht Punkte lässt sich aufbauen. Auch auswärts wollen Trainer Onur Köse und sein Landesligateam, nach der durch ein Elfmetertor mit 0:1 verlorenen Partie in Bad Pyrmont vor zwei Wochen, nun beim zweiten Auftritt in der Fremde seit der langen Coronapause erfolgreich zu Werke gehen. Schwere Aufgabe beim Überraschungsteam Das dürfte beim TSV Pattensen kein leichtes Unterfangen werden. " Um, ehrlich zu sein: Ich habe da oben eher andere Mannschaften erwartet", sagt Köse. " Die Pattenser stehen aber nicht zu Unrecht auf dem ersten Platz,sie haben es sich verdient.

