Trainerwechsel im Sommer: U23-Coach Franz übernimmt Erste des TSV Pattensen

Der TSV Pattensen nimmt bei seinem Landesligateam zur Saison 2021/22 einen Trainerwechsel vor. Neuer Coach wird Sebastian Franz, zurzeit Übungsleiter der U23 des Klubs, die in der Kreisliga am Ball ist. Der 29-Jährige tritt im Sommer die Nachfolge von Torben Zacharias an, der das Amt im Frühjahr 2019 von Tobias Brinkmann übernommen hatte. Das gab die Abteilungsleitung des TSV bei einem Treffen mit Medienvertretern am Dienstagabend bekannt.

Mitte Januar haben Zacharias und auch Co-Trainer Tobias Krösche den Verein in Kenntnis gesetzt, aus „beruflichen und zeitlichen Gründen“ nach dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Zacharias ist Leiter im Firmenkundengeschäft einer Bank, Krösche ist selbstständig im Metallbau tätig.