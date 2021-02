Zacharias-Aus im Sommer: So sortiert der TSV Pattensen die Verantwortlichkeiten neu

Fußball spielen ist nicht möglich, über Fußball reden schon. Irgendwann wird es ja auch im Amateursport wieder losgehen, und deshalb lud der TSV Pattensen kürzlich zu einer kleinen Gesprächsrunde ein. Beim Fachsimpeln unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Umkleidekabine der U23 (2. Herren) wurden viele Erinnerungen aufgefrischt, beim Blick nach vorn aber auch interessante Anekdoten erzählt, wie die zu August Gehrke. Der Mittachtziger, 1946 als Elfjähriger in den Verein eingetreten, habe bereits angekündigt, in seiner derzeitigen Funktion als Betreuer des TSV-Landesligateams eine weitere Saison dranzuhängen. Eine verlässliche Konstante in unsicheren Zeiten.

Gehrke macht weiter – dagegen ist für den Coach der 1. Herren und dessen Co-Trainer bald Schluss beim TSV. Torben Zacharias, für das Firmenkundengeschäft einer Bank verantwortlich, und der in der Metallbaubranche selbstständig tätige Tobias Krösche haben dem Verein mitgeteilt, dass sie ihre Ämter nach der aktuellen Spielzeit abgeben werden. Der zeitliche Aufwand sei mit ihren beruflichen Verpflichtungen nicht mehr vereinbar, sagte Zacharias.