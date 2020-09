Direktschuss in den Winkel: Pattenser feiern dank Marotzke Last-Minute-Heimsieg

"Diesmal war das Glück auf unserer Seite", freute sich Torben Zacharias über den Heimsieg in letzter Minute seines TSV Pattensen. Matchwinner war Darius Marotzke, der in der Nachspielzeit mit einem Direktschuss in den Winkel erfolgreich war. Endstand gegen den VfL Bückeburg: 3:2.