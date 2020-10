Wahnsinn in Sieverhausen! FC Lehrte kommt nach 1:4-Rückstand eindrucksvoll zurück

Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen. „Noch so ein Spiel halte ich in meinem Alter nicht aus“, sagte der 53-jährige Trainer Willi Gramann nach dem 5:4 (1:2) seines FC Lehrte im Bezirksliganachholspiel beim TSV 03 Sievershausen. „Ich habe die Nacht nicht geschlafen“, sagte er am Freitag. Bei Matthias Salzmann, dem Trainer des TSV, war die Gefühlswelt ebenfalls auf den Kopf gestellt worden. „Direkt nach dem Spiel war ich noch gelassen und stolz, so einen Kampf geliefert zu haben. Aber mit etwas Abstand kommt immer mehr Frust auf.“

Frust, weil der Aufsteiger den großen Favoriten am Rande einer Niederlage hatte. Nach 65 Minuten führten die Sievershausener mit 4:1. „So einen Vorsprung muss man nach Hause bringen. Da müssen wir uns cleverer anstellen“, sagte Salzmann. Die Lehrter starteten in den letzten 25 Minuten der Begegnung eine Aufholjagd und zeigten plötzlich das, was sie zuvor weitgehend vermissen ließen. „Wir hatten am Anfang nicht die richtige Einstellung“, sagte Gramann.