Mit breiter Brust und "Baum" Coulibaly: Der TSV Stelingen freut sich auf die Landesliga

Adrian Wünschmann war am Samstagvormittag auf dem Wertstoffhof unterwegs. Dort erreichte ihn die Nachricht, dass der TSV Stelingen offiziell Meister der Bezirksliga 2 ist und in der nächsten Saison in der Landesliga spielen wird.

Ein kleiner Luftsprung zwischen Sperrmüllcontainern ist nicht gerade der passende Rahmen für so einen bedeutenden Moment. Aber in der Corona-Krise ist halt alles anders. Erleichtert habe der Stelinger Co-Trainer die Entscheidung vom außerordentlichen NFV-Verbandstag aufgenommen, dass die Saison beendet ist und die Tabellenführer aufsteigen.