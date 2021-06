Das ganz große Ding: Als Stelingens Traum vom Aufstieg in die Niedersachsenliga wahr wurde

Es gibt Momente im Sportlerleben, die vergisst man nie. Spiele, bei denen man jetzt noch genau weiß, wo man sie damals verfolgt oder wie man sie erlebt hat. Geschichten, die von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr ausgeschmückt werden, aber immer gleich anfangen: „Weißt du noch ...“ In unserer neuen Serie „Das ganz große Ding“ haben wir die Vereine im Umland nach ihrem ganz besonderen Ereignis der vergangenen Jahre gefragt. Heute erinnert sich der TSV Stelingen daran, wie sein Traum vom Aufstieg in die Niedersachsenliga wahr wurde. Anzeige Seit 22 Jahren übt Manfred Recht bereits die Funktion des Teammanagers beim TSV Stelingen aus. Er ist das Herzstück der Fußballabteilung, ohne ihn und sein Engagement würde es die Erstvertretung in ihrer heutigen Form vermutlich nicht geben. Recht hat viele Spieler kommen und gehen sehen, große Siege und bittere Pleiten erlebt. „Das ganz große Ding“ fand für ihn am 9. Juni 2007 statt. Der TSV traf an diesem Samstag im Relegationsspiel zum Aufstieg in die Niedersachsenliga, damals die fünfthöchste Spielklasse, auf den SV Holthausen-Biene. Austragungsort: Twistringen. Ein Drama in drei Akten, wie sich Recht erinnert.

Die Vorgeschichte Bevor Fußball gespielt wurde, hatte Recht noch Klärungsbedarf zu Hause – nämlich als das Relegationsspiel terminiert war. „Meine Frau und meine Tochter waren nicht begeistert, denn wir wollten am Tag davor in den Urlaub nach Dänemark fahren. Doch das konnte ich einfach nicht“, sagt der heute 73-Jährige und lacht.



Im weiteren Sinne um Fahrten ging es auch aus Sicht des SV Holthausen-Biene. Denn in der Schlussphase der regulären Saison deutete sich mit den Stelingern, Vizemeister der Landesliga Hannover, bereits der Gegner des Vertreters der Landesliga Weser-Ems an. Die SV-Verantwortlichen riefen Manfred Recht an. „Sie haben sich für ein Heimspiel angemeldet, um uns zu beobachten.“ Ein Service, den der TSV sportlich fair ermöglichte – und nicht nur das. Ein kleiner Imbiss für die Gäste aus Holthausen-Biene war vorbereitet. „Aber zehn Minuten vor Abpfiff haben sie sich verabschiedet und gesagt, dass sie genug gesehen haben“, sagt der Teammanager. Was sie verpasst haben, ist ein typischer Stelingen-Krimi. Das 1:1 erzielte der TSV kurz nach der Abfahrt der Besucher. „Den Torjubel müssten sie noch auf dem Parkplatz gehört haben“, sagt Recht mit einem Augenzwinkern. In der Nachspielzeit gewann Stelingen mit 2:1. „All dies habe ich den Jungs vorm Relegationsspiel beim Abschlusstraining erzählt. Dass man uns offensichtlich nicht ernst nimmt, hat für zusätzliche Motivation gesorgt.“ Das Spiel Nach Twistringen reisten die Stelinger mit einem großen und einem kleinen Fanbus, außerdem machten sich viele TSV-Fans in Privatautos auf den Weg in den Landkreis Diepholz. Die Anspannung war bei allen Beteiligten groß. Auch bei Recht, der jedoch beim Blick auf die Statistik locker war: „In Twistringen hatten wir in den Jahren davor nie verloren. Daher war der Sportplatz dort unser Wohnzimmer, da konnte nichts schiefgehen.“ Empfangen von den zahlreichen TSV-Fans („Bis zu 300 waren es bestimmt“), die mit Bengalos für eine entsprechende Atmosphäre sorgten, liefen die Mannschaften ein. „Ein Fan ist sogar mit dem Fahrrad gekommen und morgens um 6 Uhr losgefahren“, berichtet Recht und weiß noch, dass die Stelinger wegen der Ähnlichkeit zu den blauen Trikots zum SV auf die gelben Ausweichshirts ausweichen mussten. „Die waren aber langärmlig – bei den hochsommerlichen Temperaturen nicht zumutbar. Also habe ich kurzentschlossen entschieden, einfach die Ärmel abzuschneiden. Der Schiedsrichter hat es genehmigt.“ Die Stelinger agierten zu Beginn recht nervös. Danach kam das Team besser ins Spiel – und ging in Führung. „26. Minute durch Marc Kauna“, sagt Recht sofort, als wäre es gestern passiert. „Er kam nach einer Flanke von Michael Ostrowski per Kopf an den Ball, der sich in hohem Bogen ins Netz senkte“, schildert der Manager die Szene. Nach der Pause drängte Holthausen-Biene auf den Ausgleich, vor allem in der Schlussphase entwickelte sich eine Abwehrschlacht. „Wir waren für zehn Minuten ein Mann weniger nach einem unnötigen Platzverweis gegen Marco Stetzkowski. Da hatte ich Halsschlagader. Aber dann kam endlich der Abpfiff“, erinnert sich Recht, dem auch 14 Jahre später noch das Strahlen in den Augen anzusehen ist. Auf dem Rasen brachen alle Dämme. „Und bei der Rückfahrt wurden die Busse auf den Kopf gestellt.“