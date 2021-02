TSV Stelingen nutzt Corona-Unterbrechung, um Pläne für Vereinsanlage zu schmieden

Ein Ausweichmanöver hat es beim TSV Stelingen bereits vor der Corona-Unterbrechung Ende Oktober gegeben. Die Heimspiele der Landesliga-Männer fanden nicht auf dem A-Platz statt, dem sogenannten Waldstadion. Dieses kleine und enge Rasenviereck, bei vielen Gästeteams gefürchtet angesichts der dort schon traditionellen Stärke der Heimmannschaft, gaben die Stelinger aber nicht ohne Grund auf. In Pandemiezeiten ließen sich für die Zuschauer nicht die vorgeschriebenen Abstände einhalten. Also nutzten die Garbsener ihre weitläufige Anlage, trugen beispielsweise die Begegnung gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide auf dem C-Platz aus – und das ziemlich erfolgreich . Das 2:0 Ende September dürfte das beste Spiel der Mannschaft von Trainer Marko Orsolic im Jahr 2020 gewesen sein, da ist die ungewohnt große Spielfläche also kein Hindernis gewesen. Und mit Blick auf die mittelfristigen Pläne des TSV Stelingen könnte sich eine dauerhafte Spielverlagerung ergeben. Von A bis D – der Verein hat viel vor.

Der D-Platz des TSV Stelingen befindet sich direkt an der Vereinsgaststätte. Wenn man von dort über das TSV-Gelände durch den Wald in Richtung A-Platz geht, kommt man am B-Platz, der wie der D-Platz eine Flutlichtanlage besitzt, vorbei, und kann den südöstlich daran anschließenden C-Platz aus der Entfernung erkennen.

Nächstes Jahr soll der Platz fertig sein

Soweit der Buchstabensalat, den sie rund um den Forstweg derzeit ordnen. Bis zum April möchten die Stelinger Fördermittel beantragen, um den D-Platz schick zu machen. „Wir würden gern dieses Jahr anfangen, haben alles auf mehrere Schultern verteilt und intern die Arbeitsgruppen Metall, Stein und Holz gebildet“, sagt Hübner und hofft, „dass wir im nächsten Jahr fertig sind“. Auf der Agenda stehen eine kleine Tribüne mit einigen Sitzplätzen, Trainer- und Spielerbänke, eine Sprecherkabine sowie Ballfangzäune. Alle Maßnahmen wird der TSV häppchenweise abarbeiten, „denn wir wissen nicht, welche Fördermittel wir bekommen“.

Flutlichtanlage auf dem ­B-Platz wird noch 2021 erneuert

Was sich noch in diesem Jahr ändert: Die Flutlichtanlage auf dem ­B-Platz ist in die Jahre gekommen, leuchtet das Gelände nicht mehr befriedigend aus – vor allem nicht den dahinter liegenden kleinen Bolzplatz. „Wir stellen jetzt auf LED-Leuchten um, nach etwa 30 Jahren wurde es Zeit“, so der Vereinschef. Fürs Licht sorgten bislang sogenannte Quecksilberdampfleuchten. Angebote hat der TSV, der Fördermittel über den Regionssportbund Hannover sowie die Stadt Garbsen erhalten hat, bereits vorliegen, sagt der Vorsitzende, und berichtet von einem Investitionsvolumen von etwa 40 000 Euro, „20 Prozent davon trägt der TSV“.

Hübner plant mit einer Fertigstellung bis September. Der B-Platz soll dann die Heimspielstätte für die Zweite der Männer, die Altherren und die Jugend werden. Ohnehin benötigt die Fußballabteilung bei sechs Männer- und 13 Nachwuchsmannschaften viel Kapazität. „Auch deswegen werden wir den A-Platz nicht aufgeben“, sagt er.