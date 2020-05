"Passt genau in unser Profil": Bald-Landesligist (?) TSV Stelingen holt Immo Caspers

Dass die nötige Distanz zwischen den Spielern verbleibt, war in Stelingen kein Problem. Die Anlage ist groß und weitläufig, sodass kaum Begegnungsverkehr zu befürchten war. Der Kader wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Orsolic übernahm eine Gruppe, Kotrainer Adrian Wünschmann die andere.

Der TSV Stelingen war zum Beginn der Corona-Krise und der daraus resultierenden Saisonunterbrechung souveräner Tabellenführer der Bezirksliga 2. Der Vorsprung auf die Verfolger TSV Bemerode und SV Ramlingen/Ehlershausen betrug zehn beziehungsweise zwölf Punkte. Im Bezirkspokal stehen die Stelinger im Viertelfinale und dort vor einer durchaus machbaren Aufgabe im Heimspiel gegen Blau-Weiß Neuhof.

"Wir haben schon mit vielen Spielern gesprochen"

„Ich glaube nicht, dass die Saison fortgesetzt wird“, sagt Orsolic. Die endgültige Entscheidung über den Umgang mit der abgebrochenen Spielzeit wird zwar erst auf dem außerordentlichen Verbandstag des NFV am 27. Juni getroffen, doch es sieht stark danach aus, als würde der TSV in die Landesliga aufsteigen.

Sportlich und auf dem Rasen waren die Stelinger auf dem besten Weg dorthin. Die Planung für die kommende Spielzeit ist in Stelingen in der momentanen Situation, in der es noch viele Fragezeichen gibt, aber nicht so kompliziert wie bei manch anderen Vereinen. „Wir haben schon mit vielen Spielern gesprochen. Es gab positive Signale. Ich gehe davon aus, dass wir mit einem Großteil der Mannschaft in die neue Saison gehen“, sagt der Trainer.