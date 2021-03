"Hier fehlt nichts": Stelingen verlängert mit Orsolic und dem gesamten Trainerteam

Recht ist froh und glücklich, dass er Cheftrainer Marko Orsolic, seinen Assistenten Adrian Wünschmann sowie Torwarttrainer Sven Meyer weiter an den Verein binden konnte. Zu diesem Team gehört bereits Ahmet Kaya – noch Spieler, aber immer mehr bereit zur Übernahme von Verantwortung. Kaya kümmert sich viel um die Athletik der Mitspieler. „Ahmet wächst immer mehr in die Rolle rein, ist sozusagen unser Trainer-Lehrling“, sagt Recht mit einem Augenzwinkern.

Noch ist nicht klar, ob und wann der Fußball noch in dieser Saison rollt – beim TSV Stelingen denken sie schon voraus und haben die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Der Verein hat den Vertrag mit dem Trainerteam verlängert. Um ein Jahr. „Das hat bei uns Tradition, wir verlängern immer nur um ein Jahr“, sagt TSV-Manager Manfred Recht, der in seiner Funktion mittlerweile im 22. Jahr in Stelingen tätig ist.

So schwer war es noch nie

So schwer wie in diesem Jahr sei es aber noch nie gewesen, sagt der Manager, bei dem in der Vergangenheit die Verlängerungen oft Angelegenheiten von wenigen Minuten waren. Diesmal waren viele Gespräche, auch innerhalb von Vereinsvorstand und Leitung der Fußball-Sparte notwendig. Was Recht wichtig zu betonen ist: Es lag jedoch nicht daran, dass das Trainerteam gepokert hat und mehr Geld haben wollte.

„Der Wunsch war, dass wir uns von den ganzen Bedingungen her besser aufstellen, beispielsweise mit dem Kauf von Waschmaschine und Trockner oder der Errichtung von Garderoben für die Spieler. Da mussten wir uns natürlich beraten und Lösungen suchen.“

"Das ist ein besonderer Verein"

Sie fanden Lösungen. Und darüber ist Orsolic, der sich derzeit in seinem fünften Jahr beim TSV befindet, sehr glücklich. „Das ist ein besonderer Verein, in dem wir uns wohlfühlen. Hier fehlt nichts“, sagt der Coach und denkt auch an die Unterstützung abseits von Vorstand und Sparte. „Bei unseren Heimspielen sind 250 Leute, auswärts sind meist 80 dabei. Für die Landesliga ist so etwas einmalig.“

Jedoch berichtet Marko Orsolic auch davon, „dass ich überlegt habe, aufzuhören“. Dienstlich sei er nun mehr gefordert als zuvor. „Hinzu kam, dass wegen Corona die Anspannung weggefallen ist. Man fährt nicht mehr zum Training, es finden keine Spiele statt – und niemand weiß, wann es weitergeht. Da fehlt ein Ziel, auf das man sich fokussieren kann.“