TSV Stelingen weiter souveräner Spitzenreiter: "Hochverdienter Sieg" beim TSV Wetschen

Der TSV Stelingen setzt seine Erfolgsserie fort. Die Mannschaft der Trainer Marko Orsolic und Adrian Wünschmann gewann beim TSV Wetschen mit 2:0 (0:0). Damit feierte der Aufsteiger den vierten Sieg im fünften Spiel und bleibt, unabhängig von den weiteren Ergebnissen am Sonntag, souveräner Spitzenreiter der Landesliga-Staffel Nord.

Vor allem nach der Pause trat der Tabellenführer auch wie ein solcher auf – und sorgte binnen weniger Minuten für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Zunächst gelang Josip Geric das 0:1 (48.). Der Offensivallrounder der Stelinger erhielt in zentraler Position am Strafraum den Ball und zog ab. Wetschens Torhüter Justus Rode war noch am Ball, konnte ihn aber nicht mehr parieren.