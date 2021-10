TSV Vineta Audorf fertigt FC Fockbek ab

In der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost hat der TSV Vineta Audorf in die Erfolgsspur zurückgefunden. Beim 5:0-Heimsieg am Sonnabend vor knapp 150 Zuschauern auf dem A-Platz in Schacht-Audorf traf Christopher Schöning doppelt für die Bock-Elf.